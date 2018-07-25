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Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Kazada araçta sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Sağlam (56) idaresindeki 14 EH 722 ve Yunus Hatipoğlu'nun (23) kullandığı 81 EM 114 plakalı otomobiller, Beyciler Mahallesi 1596 ile 1602 Sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazada, Ali, Zehra (12), Zümra (13) ve Nevin (48) Sağlam yaralandı.

Araçta sıkışan Nevin Sağlam, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Yunus Hatipoğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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