Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Düzce'de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.B.O. idaresindeki 81 FN 633 plakalı otomobil, D-100 karayolu İhsaniye mevkisi ışıklı kavşakta C.B. yönetimindeki 67 TG 080 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazaya karışan her iki otomobil çarpışmasının etkisi ile bu kez ışıklarda bekleyen E.Y. idaresindeki FN EG 1908 plakalı otomobile çarptı.
3 araçtaki 5 yaralı Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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