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Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Özcan (28) idaresindeki 06 BCE 231 plakalı otomobil ile İlkay Türk (35) yönetimindeki 06 JT 061 plakalı otomobil, Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolunun Çayağzı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İlkay Türk'ün kullandığı otomobil devrildi.

Kazada, Ömer Özcan ile devrilen otomobilde bulunan İlkay (35), Güler (30), Ecem (25) ve Mesut Eren Türk (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağlantı Yolunun Alaplı istikametinde trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Düzce Trafik kazası : 5 yaralı

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