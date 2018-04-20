Düzce'de traktör devrildi: 1 ölü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sarıçökek köyünde fındık bahçesine traktörü ile odun kesmeye giden ve dönmeyen Mürsel Baş'ın (63) yakınları arama çalışması başlattı.
Aramalar sonucu, traktörün bahçe yolunda devrildiği ve Baş'ın altında kaldığı görüldü. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Arazinin araçların ilerlemesine elverişsiz olması nedeniyle ekipler 5 kilometrelik yolu yürüyerek olay yerine geldi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Baş'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Baş'ın 2 yıl önce de aynı yerde traktörüyle kaza yaptığı, uzun süre yoğun bakımdaki mücadelesi sonrası hayata tutunduğu öğrenildi.
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