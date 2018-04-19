Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.M.G, B.T, T.O, S.İ ve B.Y'i yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 247 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve eroin ele geçirdi.

Operasyonda, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.