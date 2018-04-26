Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de 29 kilo 742 gram eroin ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Kaynaşlı mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada, cipin çeşitli bölmelerine saklanmış kullanıma hazır 29 kilo 742 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan Irak uyruklu S.M.H.A, K.I.B.A, H.S.M ve B.R.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M.H.A. ve K.I.B.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Salıverilen diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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