Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de 7 kilogram esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, otomobilin çeşitli bölmelerine saklanmış kullanıma hazır 7 kilogram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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