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Düzce'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Yangında iki katlı ev ile bir otomobil ve bir traktör kullanılamaz hale geldi

Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev ile bir otomobil ve bir traktör zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Muhacirler Sokak'ta Cengiz Sevinç'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu fark ederek evdeki Cengiz ve eşi Serpil Sevinç'e ulaştı.

Alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıkan Sevinç ailesi, komşularıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında evin birinci katı ile bahçede bulunan otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne olduğunu anlamadığını, bir anda evin alev topuna döndüğünü söyledi.

Emeklerinin bir anda kaybolduğunu aktaran Sevinç, "Ne olduğunu bilemedik, birden bire yangın çıktı. İtfaiye geldi, söndürdü ama biz de kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Her şeyimiz yandı. Bu yanan şeyler sadece tarım yaparak elde edilen şeylerdir. Harcamalardan kalan paralarla aldık bunları, her şeyimiz mahvoldu. Şimdi sıfırdan başlayacağız ama yapacak bir şeyimiz de yok. Tarla sürmek istesen traktör yok." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce EV YANGINI

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