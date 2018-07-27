Düzce'de yangın

Düzce'de iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Esençam Köyü'nde Nevzat Yandız'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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