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Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:56 | Son Güncelleme

Bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zorluk yaşarken, birçoğu zincir takarak yoluna devam etti.

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.

Yağış, Samandere köyü, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde gün boyu aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

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Düzce Düzce Topuk Yaylası

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