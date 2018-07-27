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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 02:47 | Son Güncelleme

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Uzun (38) idaresindeki 54 DN 699 plakalı otomobile, Düzce-Zonguldak D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Boğaziçi mevkisinde aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç çarparak olay yerinden uzaklaştı. Otomobil de daha sonra İrfan Özdoğan'a ait park halindeki 81 BG 004 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Mert Uzun'un kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Uzun, sağlık görevlileri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde ulaşım, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kaza yerinden ayrılan araç ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce otomobil trafik kazası

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