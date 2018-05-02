Düzce'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun Gümüşpınar mevkisi Düzce istikametinde, Zafer Civan idaresindeki 34 SA 9683 plakalı otomobil, Turgut Kurt'un kullandığı 14 HB 012 plakalı otomobil, Zeki Pak yönetimindeki 81 ES 570 plakalı hafif ticari araç ve Zeynel Fidan idaresindeki 81 DG 787 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, Civan ve yanındaki Yusuf Güzelcik ile sürücüler Kurt ve Pak yaralandı. Sürücü Fidan ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan D-100 Karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



