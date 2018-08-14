Düzce'deki cinayet

Düzce'de, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası Mithat Yılmaz'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ü'nün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten ve planlayarak adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
- Olay
Mustafa Ü, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Mithat Yılmaz ile dün merkeze bağlı Esentepe köyünde tartışmış, zanlının pompalı tüfekle ateş ettiği Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olay sonrasında kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince Yığılca-Düzce bağlantı yolu üzerinde yakalanmıştı.
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