Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Kocagöz, İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa ve komiser yardımcısı Bayram Gökhan Şen ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Özkan Kocagöz hakkında, Ağrı'da yargılanan üsteğmen A.A'nın "Kocagöz birlikte çalıştığımız dönemde sohbetlere katılırdı" beyanının bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine savunma yapması istenen Kocagöz, şunları kaydetti: "Bu beyanları kabul etmiyorum. Harp Okulu'ndan 2008'de mezun oldum. Bu kişiyle aynı sınıftaydık. Sima olarak tanırdım, herhangi bir yakınlığımız ya da samimiyetimiz yoktur. Bunları neden söylemiş bilmiyorum ama bu sözler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için söylenmiş sözlerdir." Darbe gecesi Çilimli ilçesinde meydana gelen olayların sorulması üzerine Kocagöz, "Emrimde olan askeri 'Vatandaşlar tarafından ters tepki yapmasın' diye araçla birlikte alaya gönderdim. O akşam kaymakamla birlikte hareket ettim. Darbeye teşebbüs edecek olan kişi orada AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ile çay-sigara muhabbeti yapar mı?" diye konuştu.

Kocagöz, 4 sayfalık yazılı savunmasını da mahkemeye sundu. - "Birisi 'Sohbete geldi' desin, tüm suçlamaları kabul edeceğim" Tutuklu sanık Efrahim Acaboğa ise darbe gecesi 05.12'de gözaltına alındığını belirterek, "Türkiye'de darbe gecesi ilk gözaltına alınan benim herhalde. En uzun süre tutuklu kalan da benim. Benden fazla tutuklu bulunan kimse yok diye düşünüyorum. Darbe akşamından itibaren tutuklu yargılanıyorum." dedi. Siirt'te görev yaptığı sırada, cemaat olarak bilinen FETÖ ile mücadele ettiğini ve bunun örneklerinin olduğunu savunan Acaboğa, şöyle konuştu: "O yıllarda cemaatin dershane müdürüne ihaleye fesat karıştırmaktan dolayı işlem yaptım. Onlar benimle uğraştı, ben de onlarla uğraştım. Bu örgüte üye olsam böyle bir şey yapar mıyım? FETÖ meraklısı olsaydım, 2009 yılında araba aldım, araba almaz bu parayı talimat üzere Bank Asya'ya yatırırdım. Düzce'de ya da çalıştığım diğer illerde benim için birisi 'Sohbete geldi' desin, tüm suçlamaları kabul edeceğim. 22 aydır tutukluyum, aleyhimde hiçbir delil yok. FETÖ yüzünden mesleğimden edildim. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuklu sanık Bayram Gökhan Şen ise, emniyetin kendisi hakkında hazırladığı raporda hataların olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın cep telefonuna ait ByLock tespit tutanağının dosyaya geldiğini ve "gkhnl1071" ismi ile sisteme giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı. Şen, tutanağı kabul etmediğini belirterek, "Değerlendirme yapılan telefon numarası bana ait değil. Kabul etmiyorum. Bir yanlışlık var. Diyeceklerim bundan ibaret. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Sanık avukatları da, müvekkillerinin 15 Temmuz gecesinde "espri mahiyetindeki konuşmalarının suç delili sayılmamasını" talep ederek tahliye talebinde bulundu. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatını, "terör örgütü üyeliği" suçundan ise hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların "anayasal düzeni ihlal" suçundan beraatına, "terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.