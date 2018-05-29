Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 27'si tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlanan tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 2. celsesinde mahkeme heyeti, bazı tutuklu sanıklar hakkında ifade veren 17 gizli tanığın ifadesini okuttu.

MAHİR2016 kod isimli gizli tanığın, "İlde açılacak olan yurt isimleri Pensilvanya'dan gelirdi. Fetullah Gülen'in önerdiği isim, açılacak olan yurda verilirdi. Hatta örgüt üyelerinin çocuklarına iki isim koyulurdu, birinci isim aile bireylerinin istediği, ikinci isim Fetullah Gülen'in istediği isim olurdu." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Diğer gizli tanık DUZCE813481'in de, "Yurtlarda yapılan toplantılardan sonra iş adamları bir odaya çekilirdi, bu iş adamlarından 'gaza getirme usulü' ile kurban bağışı alınırdı. Hatta açık arttırma gibi kurban fiyatı belirlenirdi. Konu açılınca cemaatin içinden birisi iş adamlarını gaza getirmek için yüksek fiyatlar söylerdi, kendisi bu söylediği parayı verir miydi, bilmiyoruz." şeklindeki ifadesi okundu.