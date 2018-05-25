Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 19 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların elektronik cihazlarının imaj raporlarının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Tutuksuz sanık E.Y'nin cep telefonunda, Eagle programının kullanıldığı ve FETÖ'ye müzahir bir yurt önünde çekilen fotoğraf ile "maklube" fotoğrafının bulunduğunun ifade edilmesi üzerine sanık, "Bu Eagle programını kullanmadım. O hatıra fotoğrafı da İzmir'e geziye gittiğimizde çekilen fotoğraftır." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık H.D'nin telefon imaj raporunda, 15 Temmuz gecesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'la bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ'cü arasında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Bakan Faruk Çelik'e ilişkin infaz yazışmasının ekran fotoğrafının bulunduğu belirtildi.