Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 19 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme başkanı, sanıkların elektronik cihazlarının imaj raporlarının mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Tutuksuz sanık E.Y'nin cep telefonunda, Eagle programının kullanıldığı ve FETÖ'ye müzahir bir yurt önünde çekilen fotoğraf ile "maklube" fotoğrafının bulunduğunun ifade edilmesi üzerine sanık, "Bu Eagle programını kullanmadım. O hatıra fotoğrafı da İzmir'e geziye gittiğimizde çekilen fotoğraftır." diye konuştu.
Diğer tutuksuz sanık H.D'nin telefon imaj raporunda, 15 Temmuz gecesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'la bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ'cü arasında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Bakan Faruk Çelik'e ilişkin infaz yazışmasının ekran fotoğrafının bulunduğu belirtildi.
H.D, telefonunda bulunan fotoğrafın kendisiyle alakası olmadığını aktararak, şunları söyledi:
"Ben esnafım, hakim, savcı ya da bu gibi kişileri tanımam. Düzeltilmesini istiyorum. Böyle bir şey varsa beni burada idam edin."
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanığa, "Ajitasyon yapma. Durumu anlatıyoruz burada sana, savunmanı yap." dedi.
Diğer tutuksuz sanık İ.T, telefonunda tespit edilen Eagle, Kakao Talk ve Coco isimli programları yurt dışına çıktığı süre zarfından ailesiyle iletişim kurmak için telefonuna yüklediğini savundu.
Diğer tutuksuz sanıklardan da savunmalarını alan heyet, mahkemeye ara verdi.
Aranın ardından cumhuriyet savcısı, 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 13 sanığın ise suç vasfının değişmesi ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasını talep etti.
Sanık ve avukatları, mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek ayrıntılı savunma için mahkemeden süre talep etti.
Heyet, sanık ve sanık müvekkillerinin süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.
- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.
İddianamede, 19 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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