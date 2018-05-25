HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Düzce'deki "FETÖ'nün iş adamları" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan DÜSİAD'ın yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 19 tutuksuz sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 19 tutuksuz sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların elektronik cihazlarının imaj raporlarının mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Tutuksuz sanık E.Y'nin cep telefonunda, Eagle programının kullanıldığı ve FETÖ'ye müzahir bir yurt önünde çekilen fotoğraf ile "maklube" fotoğrafının bulunduğunun ifade edilmesi üzerine sanık, "Bu Eagle programını kullanmadım. O hatıra fotoğrafı da İzmir'e geziye gittiğimizde çekilen fotoğraftır." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık H.D'nin telefon imaj raporunda, 15 Temmuz gecesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'la bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ'cü arasında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Bakan Faruk Çelik'e ilişkin infaz yazışmasının ekran fotoğrafının bulunduğu belirtildi.

H.D, telefonunda bulunan fotoğrafın kendisiyle alakası olmadığını aktararak, şunları söyledi:

"Ben esnafım, hakim, savcı ya da bu gibi kişileri tanımam. Düzeltilmesini istiyorum. Böyle bir şey varsa beni burada idam edin."

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı sanığa, "Ajitasyon yapma. Durumu anlatıyoruz burada sana, savunmanı yap." dedi.

Diğer tutuksuz sanık İ.T, telefonunda tespit edilen Eagle, Kakao Talk ve Coco isimli programları yurt dışına çıktığı süre zarfından ailesiyle iletişim kurmak için telefonuna yüklediğini savundu.

Diğer tutuksuz sanıklardan da savunmalarını alan heyet, mahkemeye ara verdi.

Aranın ardından cumhuriyet savcısı, 6 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 13 sanığın ise suç vasfının değişmesi ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan yargılanmasını talep etti.

Sanık ve avukatları, mütalaaya iştirak etmediklerini belirterek ayrıntılı savunma için mahkemeden süre talep etti.

Heyet, sanık ve sanık müvekkillerinin süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.

İddianamede, 19 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'ye suç duyurusuDevlet Bahçeli'ye suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce fetö davası

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.