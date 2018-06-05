Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 21 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanık Emin Şahin, bir zamanlar popüler olan DÜSİAD'da çaycı olarak çalıştığını, kendi isteği dışında bu derneğin başkanı yapıldığını savundu. Derneğin eski başkanı olan ve firari olarak yargılanan Eyüp Çakır'ın kendisini başkan yaptığını anlatan Emin Şahin, şunları söyledi: "Ben bu dernekte 6 yıl çalıştım. Dernek başkanı Eyüp Çakır son dönemde beni başkan yaptı ama benim yetkim yoktu. Arkadaşlar işi idare ediyorlardı. Eyüp Çakır'ın amcası o zamanlar TSO'da başkandı, ben de 'Devlete ters bir durum olmaz' diye düşünerek evrak üzerinde derneğe başkan oldum. Ama derneğin parasını görmedim hatta içeride alacağım var. Doğru düzgün maaş bile vermediler."

Mahkeme Başkanı sanığa, "Dernek başkanısın maaş alamadın öyle mi?' diye sordu. Bunun üzerine Emin Şahin, "Kasaya N.T. bakıyordu, ben yine eski işimi yapıyordum. Sadece 2-3 ay görüntüde başkanlık yaptım." şeklinde cevapladı. Diğer sanık İlhan Tanış ise dernek ile bir bağlantısı olmadığını ifade etti. İşçi olduğunu ve iş adamlarının üye olduğu DÜSİAD'a üye olmadığını belirten Tanış, "Ben kendi işi ile uğraşan bir işçiyim. Eğer örgüt üyesi olsam 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçardım. Pasaportum da burada." diyerek pasaportunu mahkeme heyetine gösterdi. Mahkeme Başkanı da "Ne demek istiyorsun? Kaçsaydın o zaman, niye kaçmadın? Böyle mi savunma yapıyorsun?" diye sordu. Yanlış anlaşıldığını vurgulayan Tanış, "Ben 15 Temmuz'dan 3 ay sonra göz altına alındım. Kendimi suçlu hissetmediğim için yurt dışına kaçma gibi bir hisse kapılmadım. Böyle bir düşüncem yoktu. Eğer örgüt elemanı olsaydım, vizem de var her yere gidebilirdim. Suçsuz olduğumu bilerek Türkiye'de kaldım." sözleriyle kendini savundu.