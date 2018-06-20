Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan haklarında dava açılan 4 zabıt katibinin yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuksuz sanık M.Ç, duruşmadaki savunmasında, FETÖ ile bağlantısı olmadığını ileri sürerek, önceki savunmalarını yineledi ve beraatini talep etti.
Diğer tutuksuz sanıklar da örgüt ile bağlantıları olmadığını savundu.
Karar için duruşmaya ara veren heyet, diğer delillerin dosyaya eklenmesi için duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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