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Düzce'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 33'ü tutuklu 123 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 33'ü tutuklu 123 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Davanın üçüncü celsesinde heyet, bazı sanıklar hakkında dosyaya gelen yeni delilleri açıkladı.

Bank Asya'daki hesap hareketleri dosyaya eklenen tutuklu sanık A.A, uzun yıllar Bank Asya ile çalıştığını ifade etti.

Kayseri'deki bir kooperatife üye olmak için Bank Asya'dan hesap açtırdığını aktaran A.A, "Uzun zamandan beri ben bu bankanın müşterisiyim. Kayseri'deki bir kooperatife üye olmak için hesap açtırdım. Talimatla para yatırmadım. İşlemlere bakarsanız paranın kooperatife yatırıldığını görürsünüz." diye savunma yaptı.

Bank Asya hesap hareketleri okunan tutuklu sanık A.K, para hareketlerinin talimat ile ilgili olmadığını belirtti.

Sanık A.K, yatırımını Bank Asya üzerinden yaptığını ifade ederek, "Yatırım düşüncesi ile bu bankaya para yatırdım. Peyderpey bu bankaya para yatırdım. 2016'nın mart ayında da bankadaki tüm paramı çektim. Bankanın kapanacağını düşünerek tüm parayı çekerek başka bankaya yatırdım." dedi.

Tutuklu sanık A.H'ye, Mersin'de savcılığa ifade veren H.A'nın kendisi hakkında verdiği şu ifadeler okundu:

"Ben sohbet abisiyken A.H, benim sohbet grubumda idi. Siirt'te ben bu kişilere devletin imkanları ve cemaatin işleyişi hakkında bilgi verirdim. A.H, 17-25 Aralık'tan sonra 1-2 ay daha sohbete geldi, sonrasında hiç görmedim."

Sanık A.H, böyle bir kişiyi tanımadığını iddia ederek, "Bu ifadeleri kabul etmiyorum. Bu kişiyi de tanımıyorum. Hem ben Siirt'te çalışırken böyle bir olay olmadı." ifadesini kullandı.

Heyet, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklara söz verilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddianamede, 33'ü tutuklu 123 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Düzce FETÖ/PDY davası

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