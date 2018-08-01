Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı nedeniyle kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuklu sanıklardan F.B, ilk duruşmadan itibaren bildiklerini anlattığını belirtti. Ticaret yapmak için örgütün sohbetlerine gittiğini ileri süren F.B, şöyle konuştu:
"Ben bir ticaret adamıyım. Ticaretimi sürdürmek ve 'sohbetlere gelen kişilerle iş yapayım' düşüncesi ile bu sohbetlere katıldım. Kar etmek istedim ama zarar ettim. Bahsedilen derneğin yurdunu aldım, bunu da ortağımla aldım. Bu sohbetlere ticari menfaat için gittim."
F.B, bildiklerini anlattığını belirterek, "İstediğiniz soruya cevap verebilirim. 25 aydır tutukluyum. Camın arkasından 3 çocuğuma bakıyorum. Her görüşte 'Ne zaman geleceksin?' diyorlar. Artık yeter, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer tutuklu sanık İ.C. de FETÖ ile bağlantısının olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın uyarısı ile örgütten ayrıldığını söyledi.
Gizli tanık ifadelerini kabul etmediğini beyan eden İ.C, "Gizli tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bir söyledikleri diğer söylediklerini tutmuyor. Ferhat diye bir gizli tanık var onu tanıyorum. Bir kere iş yapmak istedik, yapamadık ayrıldık. Anlattıkları gibi bir şey olmadı. Bu kişiyle hayatımda bir kere karşılaştım. Neden böyle bir ifade vermiş, benim adıma niye konuşmuş anlamadım." diye konuştu.
İ.C, gizli tanık Muzaffer'in, "İ.C. ve ağabeyleri şirketlerine yapılacak operasyonu biliyordu ve o gün mallarını şirketten kaçırdı." şeklinde ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını savundu.
Düzce'de, FETÖ operasyonlarında ilk iş yerinin mühürlendiğini kaydederek, "21 Temmuz'da ilk defa benim dükkanım mühürlendi. Zabıta ve emniyet ekipleri dükkana gelip '5 dakika içinde burayı boşaltın' dedi. Ne olduğunu anlamadık. Gizli tanık mal kaçırdığımı söylemiş, masamın üzerinde ne varsa onu aldım, çıktım. Hiçbir şey kaçırmadık, kaçıramazdık da zaten." şeklinde konuştu.
İ.C, savunmasının ardından elinde bulunan 50 kişinin ismi ve açıklamalarının olduğu evrakları mahkeme heyetine verdi.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunma yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.
İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla, 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor.
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