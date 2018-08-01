Düzce'deki FETÖ/PDY davası

"Ben bir ticaret adamıyım. Ticaretimi sürdürmek ve 'sohbetlere gelen kişilerle iş yapayım' düşüncesi ile bu sohbetlere katıldım. Kar etmek istedim ama zarar ettim. Bahsedilen derneğin yurdunu aldım, bunu da ortağımla aldım. Bu sohbetlere ticari menfaat için gittim."

Tutuklu sanıklardan F.B, ilk duruşmadan itibaren bildiklerini anlattığını belirtti. Ticaret yapmak için örgütün sohbetlerine gittiğini ileri süren F.B, şöyle konuştu:

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Diğer tutuklu sanık İ.C. de FETÖ ile bağlantısının olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın uyarısı ile örgütten ayrıldığını söyledi.

Gizli tanık ifadelerini kabul etmediğini beyan eden İ.C, "Gizli tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bir söyledikleri diğer söylediklerini tutmuyor. Ferhat diye bir gizli tanık var onu tanıyorum. Bir kere iş yapmak istedik, yapamadık ayrıldık. Anlattıkları gibi bir şey olmadı. Bu kişiyle hayatımda bir kere karşılaştım. Neden böyle bir ifade vermiş, benim adıma niye konuşmuş anlamadım." diye konuştu.

İ.C, gizli tanık Muzaffer'in, "İ.C. ve ağabeyleri şirketlerine yapılacak operasyonu biliyordu ve o gün mallarını şirketten kaçırdı." şeklinde ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını savundu.

Düzce'de, FETÖ operasyonlarında ilk iş yerinin mühürlendiğini kaydederek, "21 Temmuz'da ilk defa benim dükkanım mühürlendi. Zabıta ve emniyet ekipleri dükkana gelip '5 dakika içinde burayı boşaltın' dedi. Ne olduğunu anlamadık. Gizli tanık mal kaçırdığımı söylemiş, masamın üzerinde ne varsa onu aldım, çıktım. Hiçbir şey kaçırmadık, kaçıramazdık da zaten." şeklinde konuştu.