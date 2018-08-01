HABER

Düzce'deki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan DÜSİAD'ın yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı nedeniyle kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan F.B, ilk duruşmadan itibaren bildiklerini anlattığını belirtti. Ticaret yapmak için örgütün sohbetlerine gittiğini ileri süren F.B, şöyle konuştu:

"Ben bir ticaret adamıyım. Ticaretimi sürdürmek ve 'sohbetlere gelen kişilerle iş yapayım' düşüncesi ile bu sohbetlere katıldım. Kar etmek istedim ama zarar ettim. Bahsedilen derneğin yurdunu aldım, bunu da ortağımla aldım. Bu sohbetlere ticari menfaat için gittim."

F.B, bildiklerini anlattığını belirterek, "İstediğiniz soruya cevap verebilirim. 25 aydır tutukluyum. Camın arkasından 3 çocuğuma bakıyorum. Her görüşte 'Ne zaman geleceksin?' diyorlar. Artık yeter, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık İ.C. de FETÖ ile bağlantısının olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın uyarısı ile örgütten ayrıldığını söyledi.

Gizli tanık ifadelerini kabul etmediğini beyan eden İ.C, "Gizli tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bir söyledikleri diğer söylediklerini tutmuyor. Ferhat diye bir gizli tanık var onu tanıyorum. Bir kere iş yapmak istedik, yapamadık ayrıldık. Anlattıkları gibi bir şey olmadı. Bu kişiyle hayatımda bir kere karşılaştım. Neden böyle bir ifade vermiş, benim adıma niye konuşmuş anlamadım." diye konuştu.

İ.C, gizli tanık Muzaffer'in, "İ.C. ve ağabeyleri şirketlerine yapılacak operasyonu biliyordu ve o gün mallarını şirketten kaçırdı." şeklinde ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını savundu.

Düzce'de, FETÖ operasyonlarında ilk iş yerinin mühürlendiğini kaydederek, "21 Temmuz'da ilk defa benim dükkanım mühürlendi. Zabıta ve emniyet ekipleri dükkana gelip '5 dakika içinde burayı boşaltın' dedi. Ne olduğunu anlamadık. Gizli tanık mal kaçırdığımı söylemiş, masamın üzerinde ne varsa onu aldım, çıktım. Hiçbir şey kaçırmadık, kaçıramazdık da zaten." şeklinde konuştu.

İ.C, savunmasının ardından elinde bulunan 50 kişinin ismi ve açıklamalarının olduğu evrakları mahkeme heyetine verdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunma yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.

İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla, 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor.

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
"Bizim açımızdan bu şahitlik önem arz ediyor""Bizim açımızdan bu şahitlik önem arz ediyor"
HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

2019'da emekliler ne kadar zam alacak? İşte en düşük emekli maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

Ağrı’da gri listedeki terörist öldürüldü

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hakkari'deki terör saldırısı hakkında flaş açıklama!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal PKK'ya ateş püskürdü! Çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.