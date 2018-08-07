Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla 5'i firari, 3'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuklu sanıklardan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı O.T, savunmasında, bildiklerini anlattığını savunarak, "Ben emniyet müdür yardımcısıyım. Benim sohbetle ya da bu gibi işlerle ne işim olabilir? Ben kendi işinde olan bir emniyet müdür yardımcısıydım. Gizli tanığın bahsettiği sohbet ya da toplantılara katılmadım. Arkadaşlarımla Bosna Hersek gezisine gittim, orada da herhangi bir hukuksuz durumla karşılaşmadım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Sanık, savunmasının ardından mahkeme heyetine 7 sayfalık yazılı savunmasını da sundu.
Sanık eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. da tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Gizli tanıkların yönlendirilmiş olduğunu ileri süren E.A, hakkında hiçbir somut delilin olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.
Duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin reddine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunun değerlendirilmesi ve diğer savunmaların alınması için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!
Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum