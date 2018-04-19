Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla, aralarında ceza infaz memurlarının bulunduğu 1'i firari, 3'ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, 1 sanığın tahliyesine karar verildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Göksel Çalık ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Göksel Çalık hakkında ifadesi bulunan gizli tanığın beyanlarını okuttu.
Çalık, gizli tanığın, "Kendisi KHK ile kapatılan Eda Eğitim AŞ'de çalışırdı. Birilerinden örgüt için görev alırdı" şeklinde verdiği ifadenin sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Böyle bir işim olmadı. Şirketin genel müdürü varken neden başkalarından görev alayım? Beyanları kabul etmiyorum. 20 aydır tutukluyum, tahliye edildim, tekrar tutuklandım. Tahliyemi istiyorum."
Dosya kapsamında Bolu'daki cezaevinde tutuklu bulunan İhsan Bozkurt ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Bozkurt, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Bozkurt, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair raporun kendisine iletildiğini ifade ederek, "Ben bu programla kimseyle konuşmadım. Bu program yüzünden 20 aydır tutukluyum. ByLock içerik raporunda hiç mesaj atmadığım gözüküyor. Bu da benim suçsuz olduğumu, bu programı kullanmadığımı gösteriyor." şeklinde savunma yaptı.
Örgütün ev veya yurtlarında kalmadığını ileri süren Bozkurt, şunları kaydetti:
"Hayatım boyunca ben bu örgütün evinde, yurdunda ya da kampında kalmadım. Para veya himmet vermedim, gazetesine abone olmadım. Açıklamalarımdan bu örgüte üye olmadığım anlaşılacaktır. Ben ve aile fertlerim bu örgütün mağdurlarıyız. Tahliyemi talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.N.D'ye, gizli tanık "Bayrak"ın iddianamede yer alan "Y.N.D, bana darbeden bir gün sonra 'bir darbe yapamadık' dedi" yönündeki ifadesinini anımsattı. Bunun üzerine Y.N.D, gizli tanığın mahkemeyi yanıltmak için böyle bir beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Bu kişi benim için 'Babası bu kişinin ismini, Fetullah Gülen istediği için koymuş' da dedi. Böyle bir şey yok. 'Darbe yapamadık' söylemi için de ifadesini değiştirmiş. Bu kişiler mahkemeleri yanıltmaya çalışıyor. Gizli tanığın bana karşı bir kini var galiba." şeklinde savunma yaptı.
Sanık Cemil Irmak da, tutuklu bulunduğu Bursa Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Uzun tutukluluk süresinin hastalığını olumsuz etkilediğini belirten Irmak, şöyle konuştu:
"Mülakat için Düzce'ye geldim. Burada Yıldırım diye biriyle ayaküstü görüştüm. Mülakata girdim, memleketim Kahramanmaraş'a döndüm. Daha sonra Yıldırım beni arayarak kalmam için ev ayarladığını söyledi. Bana nasıl ulaştı bilmiyorum. Mülakatı geçmemde de referansım yoktur. Düzce'ye taşındıktan sonra 3-5 defa sohbetlere gittim. Bir ara Yıldırım isimli şahıs, sohbetlere gidemediğim için 'Sohbetlere gelemiyorsun, bari buradan haberleşelim' diye telefonuma ByLock yükledi."
Heyet, diğer sanıklara ve avukatlara savunma yapmaları için söz hakkı verdi.
Tutuklu sanık Göksel Çalık'ın avukatı, müvekkilinin örgüt ile bağlantısı olmadığını savunarak, "İstanbul'da yakın tarihte yapılan Balyoz davasında sanıklar, uzun süreli hapis cezası almalarına karşın adli kontrol şartı ile tahliye oldular. Bu kararın emsal alınmasını istiyoruz. Müvekkilimin de bu doğrultuda tahliye edilmesini talep ediyoruz." dedi.
Karar için duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren heyet, dosya kapsamında firari olan Cüneyt Ayvaz'ın dosyadan tefrikine, tutuklu sanık Cemil Irmak'ın ifadelerinin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İhsan Bozkurt ve Göksel Çalık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.
- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların ceza infaz kurumunda örgüt faaliyeti yürüttüğüne yer verilmişti.
İddianamede, 17 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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