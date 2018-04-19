Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Bozkurt, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair raporun kendisine iletildiğini ifade ederek, "Ben bu programla kimseyle konuşmadım. Bu program yüzünden 20 aydır tutukluyum. ByLock içerik raporunda hiç mesaj atmadığım gözüküyor. Bu da benim suçsuz olduğumu, bu programı kullanmadığımı gösteriyor." şeklinde savunma yaptı.

Örgütün ev veya yurtlarında kalmadığını ileri süren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca ben bu örgütün evinde, yurdunda ya da kampında kalmadım. Para veya himmet vermedim, gazetesine abone olmadım. Açıklamalarımdan bu örgüte üye olmadığım anlaşılacaktır. Ben ve aile fertlerim bu örgütün mağdurlarıyız. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.N.D'ye, gizli tanık "Bayrak"ın iddianamede yer alan "Y.N.D, bana darbeden bir gün sonra 'bir darbe yapamadık' dedi" yönündeki ifadesinini anımsattı. Bunun üzerine Y.N.D, gizli tanığın mahkemeyi yanıltmak için böyle bir beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Bu kişi benim için 'Babası bu kişinin ismini, Fetullah Gülen istediği için koymuş' da dedi. Böyle bir şey yok. 'Darbe yapamadık' söylemi için de ifadesini değiştirmiş. Bu kişiler mahkemeleri yanıltmaya çalışıyor. Gizli tanığın bana karşı bir kini var galiba." şeklinde savunma yaptı.