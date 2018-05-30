Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 27'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlanan tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Güven Dutar, savunmasında, FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

Gizli tanığın kendisi için çelişkili ifadeler verdiğini ileri süren Dutar, şunları kaydetti:

"Gizli tanık benim için ilk ifadesinde muhasebeci demiş, sonra Arama-Tarama Mesulü (ATM) demiş. Benim böyle hiçbir görevim olmadı. Çalıştığım şirkette ekmek parası için çalıştım. Bu kişilerle de işçi-işveren çerçevesinde görüşmem oldu. 22 aydır tutukluyum. Bu gizli tanık 22 ay önce benim hakkımda bir şey söylemiş, bundan dolayı tutuklu bulunuyorum. Yoksa delil yok, tanık yok, sanıklar da benim hakkımda bir şey söylemiyor."