HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 27'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi - Heyet, 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 27'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlanan tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Güven Dutar, savunmasında, FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.

Gizli tanığın kendisi için çelişkili ifadeler verdiğini ileri süren Dutar, şunları kaydetti:

"Gizli tanık benim için ilk ifadesinde muhasebeci demiş, sonra Arama-Tarama Mesulü (ATM) demiş. Benim böyle hiçbir görevim olmadı. Çalıştığım şirkette ekmek parası için çalıştım. Bu kişilerle de işçi-işveren çerçevesinde görüşmem oldu. 22 aydır tutukluyum. Bu gizli tanık 22 ay önce benim hakkımda bir şey söylemiş, bundan dolayı tutuklu bulunuyorum. Yoksa delil yok, tanık yok, sanıklar da benim hakkımda bir şey söylemiyor."

Dutar, gizli tanığa soru sorduğunu fakat bir cevap alamadığını vurgulayarak tahliyesini talep etti.

- "Savunma yapamam"

Diğer tutuklu sanık Hüseyin Yılmaz da tutuklu bulunduğu Bilecik'ten Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın ByLock tespit tutanağının mahkemeye ulaştığını belirtti.

Sanık Yılmaz, bin 948 kez ByLock'a giriş yaptığını inkar ederek, "İddianame elimde yok, akıl ve ruh sağlığım da yerinde değil. Şu an şoktayım. Okunan isimlerden bazılarını tanıyorum ama savunma yapamam." diye konuştu.

Bunun üzerine heyet, sanık Yılmaz'a, ByLock içerik kayıtlarını okudu. Heyet, 'Elimde 23 tane 1 dolar var. Bunlar bende tehlike yaratır, kime vereyim? Markete bıraksam olur mu?' şeklinde mesaj attığının tespit edildiği sorusu üzerine, Yılmaz "Bunlar benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi aklı ve ruh sağlığım yerinde değil." dedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları da dinleyen heyet, iddia makamının mütalaasını aldı.

Savcılık makamı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Güven Dutar'ı suç unsurunun değişebileceğini ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı hariç üzerlerindeki tüm adli kontrol şartını kaldırarak söz konusu kişilerin duruşmadan varisine karar verdi.

Duruşma 15 Ağustos tarihine ertelendi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 18'i firari 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 10 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Kadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabındaKadınların eseri ‘İğne Oyalı Şeftali Ağacı’ heykeli Guinness rekorlar kitabında
Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepkiFatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.