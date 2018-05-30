Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 27'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan salonda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile suçlanan tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuklu sanık Güven Dutar, savunmasında, FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu.
Gizli tanığın kendisi için çelişkili ifadeler verdiğini ileri süren Dutar, şunları kaydetti:
"Gizli tanık benim için ilk ifadesinde muhasebeci demiş, sonra Arama-Tarama Mesulü (ATM) demiş. Benim böyle hiçbir görevim olmadı. Çalıştığım şirkette ekmek parası için çalıştım. Bu kişilerle de işçi-işveren çerçevesinde görüşmem oldu. 22 aydır tutukluyum. Bu gizli tanık 22 ay önce benim hakkımda bir şey söylemiş, bundan dolayı tutuklu bulunuyorum. Yoksa delil yok, tanık yok, sanıklar da benim hakkımda bir şey söylemiyor."
Dutar, gizli tanığa soru sorduğunu fakat bir cevap alamadığını vurgulayarak tahliyesini talep etti.
- "Savunma yapamam"
Diğer tutuklu sanık Hüseyin Yılmaz da tutuklu bulunduğu Bilecik'ten Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.
Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın ByLock tespit tutanağının mahkemeye ulaştığını belirtti.
Sanık Yılmaz, bin 948 kez ByLock'a giriş yaptığını inkar ederek, "İddianame elimde yok, akıl ve ruh sağlığım da yerinde değil. Şu an şoktayım. Okunan isimlerden bazılarını tanıyorum ama savunma yapamam." diye konuştu.
Bunun üzerine heyet, sanık Yılmaz'a, ByLock içerik kayıtlarını okudu. Heyet, 'Elimde 23 tane 1 dolar var. Bunlar bende tehlike yaratır, kime vereyim? Markete bıraksam olur mu?' şeklinde mesaj attığının tespit edildiği sorusu üzerine, Yılmaz "Bunlar benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi aklı ve ruh sağlığım yerinde değil." dedi.
Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları da dinleyen heyet, iddia makamının mütalaasını aldı.
Savcılık makamı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Güven Dutar'ı suç unsurunun değişebileceğini ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı hariç üzerlerindeki tüm adli kontrol şartını kaldırarak söz konusu kişilerin duruşmadan varisine karar verdi.
Duruşma 15 Ağustos tarihine ertelendi.
- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda haklarında dava açılan 18'i firari 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 10 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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