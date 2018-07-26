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Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 33'ü tutuklu 123 sanığın yargılandığı davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 33'ü tutuklu 123 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık C.A, dosya kapsamında hakkında somut delil olmadığını iddia etti.

Hayatı boyunca örgütle bağlantısı olmadığını savunan C.A, "FETÖ ile bir bağlantım yok. Hakkımda gelen tutanaklar da birbiriyle çelişiyor. Bir yanlışlık var. 16 aydır tutukluyum, somut bir delil de yok. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasını alan heyet, ara karar için duruşmaya yaklaşık bir saat ara verdi.

Heyet, dosyadaki delil durumu ve şahısların tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak B.G. ve Y.A'nın, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme başkanı, diğer tutuklu 31 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

İddianamede, 123 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Düzce fetö davası

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