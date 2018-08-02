Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan E.İ, hayatı boyunca terör örgütü kapsamında hiçbir iş ve işlem yapmadığını savunarak, "İddianamede bu örgütün kurulum yılları olarak 1970 yılları gösteriliyor, ben 1983 doğumluyum. Benim bu örgütü kurmak ne haddime. Ben bir Türk vatandaşıyım, Müslümanım. Müslümandan terörist, teröristten de Müslüman olmaz. Tutukluluk benim için artık bir tedbir değil, esirim. Sağlık sebeplerim dikkate alınarak tahliye edilmemi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük mağduriyetler yaşadığını ileri süren E.İ, Bank Asya'daki altın hesabında bulunan 400 gram altın üzerinde tedbir olduğunu, bunun kaldırılmasını istedi.