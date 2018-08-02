Düzce'deki FETÖ/PDY davasında ara karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuklu sanıklardan E.İ, hayatı boyunca terör örgütü kapsamında hiçbir iş ve işlem yapmadığını savunarak, "İddianamede bu örgütün kurulum yılları olarak 1970 yılları gösteriliyor, ben 1983 doğumluyum. Benim bu örgütü kurmak ne haddime. Ben bir Türk vatandaşıyım, Müslümanım. Müslümandan terörist, teröristten de Müslüman olmaz. Tutukluluk benim için artık bir tedbir değil, esirim. Sağlık sebeplerim dikkate alınarak tahliye edilmemi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük mağduriyetler yaşadığını ileri süren E.İ, Bank Asya'daki altın hesabında bulunan 400 gram altın üzerinde tedbir olduğunu, bunun kaldırılmasını istedi.
E.İ, dosyaya eklenen "ByLock" ve "CGNAT" kayıtlarında çelişki olduğunu iddia ederek, 3 sayfalık yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu.
Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların da savunma yaptığı duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı.
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan F.B'nin üstüne atılı suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alınarak tahliyesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan F.B. ve İ.C'nin, tutuklu bulunduğu süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, tahliyesine hükmetti.
Heyet, İ.C'nin savunmalarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirildiğini de belirterek, diğer tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.
- İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.
İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor.
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz için 36 saat şiddetli yağış uyarısı!
Bu iddia Orta Doğu'da deprem yaratır: Arabistan ve BAE'nin Katar'ı işgal planı!
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum