Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan eski polis tutuklu sanıklar Ali İhsan Artun, Erbay Akdemir, Mevlüt Odabaş ve Erkan Dündar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Sanık Akdemir, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Arkadaşlarım ve ailem bunu bilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi.
Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Erbay Akdemir'e 7 yıl 6 ay, Ali İhsan Artun, Mevlüt Odabaş ve Erkan Dündar'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan tutuksuz sanık Cemil Erdoğan'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve diğer tutuksuz sanık Necmettin Bilgen'e ise "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, Dündar, Artun ve Odabaş'ın tahliyesini, Akdemir'in ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
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