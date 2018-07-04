Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla, aralarında ceza infaz memurlarının bulunduğu 1'i firari, 2'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti 6 kişiye "terör örgütüne üye olmak", 8 kişiye ise "terör örgütüne yardım" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Göksel Çalık, İhsan Bozkurt ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Göksel Çalık, savunmasında, hakkında beyanı bulunan İ.Ö.'nün yanlış ifadelerde bulunduğunu söyledi.

İddianamede yer aldığı gibi Yavuz kod ismini hiç kullanmadığını aktaran Çalık, "Dosya dışında bulunan ve adliye ile cezaevi imamlığı yaptığını kabul eden A.D. beni tanımadığını söyledi. Bu dosyada bulunmam bile saçmalık. 22 aydır tutukluyum, 14 aylık çocuğum var. Onun için tahliyemi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanık İhsan Bozkurt da FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.