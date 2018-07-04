Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla, aralarında ceza infaz memurlarının bulunduğu 1'i firari, 2'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti 6 kişiye "terör örgütüne üye olmak", 8 kişiye ise "terör örgütüne yardım" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Göksel Çalık, İhsan Bozkurt ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Tutuklu sanık Göksel Çalık, savunmasında, hakkında beyanı bulunan İ.Ö.'nün yanlış ifadelerde bulunduğunu söyledi.
İddianamede yer aldığı gibi Yavuz kod ismini hiç kullanmadığını aktaran Çalık, "Dosya dışında bulunan ve adliye ile cezaevi imamlığı yaptığını kabul eden A.D. beni tanımadığını söyledi. Bu dosyada bulunmam bile saçmalık. 22 aydır tutukluyum, 14 aylık çocuğum var. Onun için tahliyemi talep ediyorum." diye savunma yaptı.
Diğer tutuklu sanık İhsan Bozkurt da FETÖ ile bağlantısı olmadığını ve ByLock kullanmadığını iddia etti.
- "Çocukları göremezsin sistem böyle çalışıyor"
Tutuksuz sanık Mesut Aycı örgütün adliye imamı olarak bilinen ve firari olarak yargılanan Ceyhun Ulkar ile 3 kez görüştüğünü söyledi.
Ulkar'ın kendisinden "himmet" istediğini anlatan Mesut Aycı, "Ben adliye imamı olan ve yakalaması bulunan Ceyhun Ulkar ile din kültürü öğretmeni olduğu için görüştüm. Ceyhun Ulkar benden himmet istedi. 'Çocuklara yardım yapacağız' dedi. Yardım yapacağımız çocukları görmek istedim. O da bana 'Olmaz, göremezsin, sistem bu şekilde çalışıyor. Yardım etmiyorsan bir daha görüşmeyelim.' dedi. 2011'den sonra da bu kişiyle hiç görüşmedim."
Mütalaa ardından verilen ara sonrası mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Karara göre, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Göksel Çalık'a 10 yıl, İhsan Bozkurt ve Aydın Gülen'e 7 yıl 6 ay, Cemil Irmak'a 4 yıl 7 ay, Hasan Ali Akın ile Mesut Aycı'ya 4 yıl 2 ay, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise Abdurrahman Türk ile Muhammet Kaşık'a 2 yıl 1 ay, Mehmet Sefa'ya 1 yıl 6 ay, Bilal Sönmezoğlu'na 4 yıl 2 ay, Erkan Yiğit'e 4 yıl 2 ay, Mehmet Sarıgül, Serkan Kanakoğlu ve Yusuf Çakmak'a 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Heyet ayrıca Yaşar Aktepe'nin beratına, Göksel Çalık ve İhsan Bozkurt'un tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
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