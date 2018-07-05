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Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan aralarında eski Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisinin de bulunduğu, biri firari 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Özdemir ile tutuksuz sanık İ.Ş. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Özdemir, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık İ.Ş. de FETÖ ile bağlantısı olmadığını, ekmek parası için Zaman gazetesinin dağıtımını yaptığını savundu.

İ.Ş, "Ben örgütle alakalı bir işaret ya da emare görmedim. Beytullah ile görüşürdüm, bana gazeteleri verirdi, ben de abonelere dağıtırdım. 17-25 Aralık olaylarından sonra aboneler hızla düştü, bazen benim ücretimi bile veremediler. Mağdurum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan eski Zaman gazetesi Düzce Büro Müdürü Ahmet Özdemir ve tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasını ayırarak, tutuklu sanık Özdemir'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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