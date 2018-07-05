Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan aralarında eski Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisinin de bulunduğu, biri firari 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Özdemir ile tutuksuz sanık İ.Ş. ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Özdemir, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.
Tutuksuz sanık İ.Ş. de FETÖ ile bağlantısı olmadığını, ekmek parası için Zaman gazetesinin dağıtımını yaptığını savundu.
İ.Ş, "Ben örgütle alakalı bir işaret ya da emare görmedim. Beytullah ile görüşürdüm, bana gazeteleri verirdi, ben de abonelere dağıtırdım. 17-25 Aralık olaylarından sonra aboneler hızla düştü, bazen benim ücretimi bile veremediler. Mağdurum, beraatımı talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan eski Zaman gazetesi Düzce Büro Müdürü Ahmet Özdemir ve tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasını ayırarak, tutuklu sanık Özdemir'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum