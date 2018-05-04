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Düzce'deki "kasten adam öldürme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

Düzce'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan kişi "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 24 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı

Düzce'de yaşanan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan kişi, "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 24 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Hüseyin Aksu, kavgada hayatını kaybeden Harun Yaman'ın annesi ve kavgada ağır yaralanan Emre Yaman ile sanığın avukatı katıldı.

Davanın 3. celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Verilen aranın ardından heyet, sanık Hüseyin Aksu'nun "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, ölenin haksız fiilinin olması nedeniyle cezanın 15 yıl indirilmesine karar verdi.

Mahkeme, Emre Yaman'ın ağır yaralanmasıyla ilgili olarak da sanığın önce "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, Emre Yaman'ın haksız fiili olduğu için sanığa "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

- Olay

9 Nisan 2017 tarihinde Hacı Yusuflar Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Aksu (42) ile Harun Yaman (29) ve Emre Yaman (30) sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksu, silahla kuzen olan Harun ve Emre Yaman'a ateş etmişti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kuzenler, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmış, Harun Yaman burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

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