Düzce'deki silahlı kavga

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak'ın (25) cenazeleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemleri sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Küt'ün cenazesi Şehitlik Camisi'ne, Çolak'ın cenazesi ise Sivritepe Mahallesi’ndeki Türbe Köy Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazları sonrası Küt ve Çolak'ın cenazeleri defnedildi.

Taziyeleri kabul eden Küt ve Çolak'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde dün akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan O.B. (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak yaşamını yitirmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı. Kaçan zanlı, arama çalışmaları sonucunda bugün Sakarya'da yakalanmıştı.

