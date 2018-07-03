HABER

Düzce'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak'ın (25) cenazeleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak'ın (25) cenazeleri, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemleri sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Küt'ün cenazesi Şehitlik Camisi'ne, Çolak'ın cenazesi ise Sivritepe Mahallesi’ndeki Türbe Köy Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazları sonrası Küt ve Çolak'ın cenazeleri defnedildi.

Taziyeleri kabul eden Küt ve Çolak'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde dün akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan O.B. (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak yaşamını yitirmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı. Kaçan zanlı, arama çalışmaları sonucunda bugün Sakarya'da yakalanmıştı.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (3)Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (3)
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defin ölü Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.