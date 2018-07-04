HABER

Düzce'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Gümüşova ilçesinde, silahla ateş açtığı 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan ve aralarında çıkan tartışma sonrası 6 iş arkadaşına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve bir süre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen O.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından O.B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının 'Pişman mısınız, neden yaptınız?' sorularını da cevapsız bıraktı.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde Pazartesi akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan O.B. (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.B, yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak hayatını kaybetmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı.

Olayın ardından O.B'yi yakalamak için çalışma başlatılmış ve zanlı, olayda kullandığı tabancayla Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün yakalanarak, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!
Eylül'ün babası: Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için köyde kalacağızEylül'ün babası: Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için köyde kalacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal da aranıyor!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.