Düzce'deki silahlı kavga

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan ve aralarında çıkan tartışma sonrası 6 iş arkadaşına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve bir süre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen O.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından O.B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının 'Pişman mısınız, neden yaptınız?' sorularını da cevapsız bıraktı.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde Pazartesi akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan O.B. (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.B, yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak hayatını kaybetmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı.

Olayın ardından O.B'yi yakalamak için çalışma başlatılmış ve zanlı, olayda kullandığı tabancayla Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün yakalanarak, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

