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Düzce'deki trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:25 | Son Güncelleme

Düzce'deki trafik kazası güvenlik kamerasında

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Sözen'in kullandığı 81 BL 836 ile Mesut Güneşdoğdu yönetimindeki 81 EL 595 plakalı otomobiller, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Karaca Kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Güneşdoğdu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gürkan Erkalip yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yerine gelen Mesut Güneşdoğdu'nun çocukları gözyaşı dökerken vatandaşlar çocukları sakinleştirdi.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobillerin çarpışma anı yer alıyor.

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Düzce güvenlik kamerası trafik kazası

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