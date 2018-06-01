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Düzce'deki usulsüzlük operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Usulsüz evrak düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Düzce'de "rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri polis 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.D. ve yabancı uyruklu tercüman A.A. ile aracılık şirketinde çalışan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. ve A.A. tutuklandı, aracılık şirketinde çalışan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada haklarında çeşitli şikayetler bulunan polis memuru B.D, tercüman A.A. ve aracılık şirketinde çalışan 2 kişi, "yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenledikleri" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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Düzce operasyon usulsüzlük operasyonu

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