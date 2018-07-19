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DÜZELTME - 17 ve 18 Temmuz 2018 tarihlerinde yayımlanan "Türk iş adamlarının Katar ziyareti" başlıklı haberlerimizin son paragrafında Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın adı sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

DÜZELTME - 17 ve 18 Temmuz 2018 tarihlerinde yayımlanan "Türk iş adamlarının Katar ziyareti" başlıklı haberlerimizin son paragrafında Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın adı sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, iş adamlarına Türkiye ve Katar arasındaki projeleri genişletme çağrısında bulundu.

Aktay, Türk iş adamları heyetinin Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Katarlı iş adamları arasında daha fazla proje başlatılması için iki ülkenin de potansiyelinden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu yansıyacağını vurgulayan Aktay, "Türkiye dış ticaret başta olmak üzere birçok ekonomik alanda daha önce görülmemiş bir büyümeye tanık oluyor. Son 12 ayda ihracat 164 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğine dikkati çeken Aktay, Türkiye'nin kalkınmaya devam etme konusunda daha güçlü ve kararlı bir hale geldiğini belirtti.

- Ekim ayında uluslararası forum düzenleme kararı

Ortadoğu İş Adamları Derneği (OTİD) Başkanı Ahmed Yebrudi de bu ziyaretle Katar ve Türk şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirmenin, ortaklıklar ve ittifaklar kurmanın amaçlandığını ifade etti.

OTİD'in Katar'daki ilgili taraflarla bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak komiteler oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Yebrudi, iki tarafın ekim ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası bir forum düzenlenmesine karar verdiğini aktardı.

Söz konusu forumda iki taraf arasında ortak sözleşmeler yapılması beklendiğini ifade eden Yebrudi, aynı zamanda bu kapsamda Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım fırsatları, turizm potansiyeli, sanayi, gıda ve tedavi alanındaki üretimle ilgili bilgi alabileceğini belirtti.

- Ticaret hacmini artırma hedefi

Türkiye ve Katar arasındaki 2017 yılı ticaret hacminin 1,3 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Yebrudi, karşılıklı ticareti artıracak ortaklıkların geliştirilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Yebrudi, şu anda Katar pazarında 300'den fazla Türk şirketinin faaliyet göstermekte olduğuna, bunlardan 26'sının yüzde yüz Türk sermayesiyle çalıştığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve OTİD Başkanı Yebrudi'nin de aralarında bulunduğu Türk iş adamları heyeti, yatırım olanakları ve ticari ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti.

Heyette Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve Uluslararası Mülteciler ve İnsan Haklar Derneği (UHİMAD) Genel Başkanı Hamza Buldu da yer alıyor.

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