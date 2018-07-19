DOHA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, iş adamlarına Türkiye ve Katar arasındaki projeleri genişletme çağrısında bulundu.

Aktay, Türk iş adamları heyetinin Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Katarlı iş adamları arasında daha fazla proje başlatılması için iki ülkenin de potansiyelinden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu yansıyacağını vurgulayan Aktay, "Türkiye dış ticaret başta olmak üzere birçok ekonomik alanda daha önce görülmemiş bir büyümeye tanık oluyor. Son 12 ayda ihracat 164 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğine dikkati çeken Aktay, Türkiye'nin kalkınmaya devam etme konusunda daha güçlü ve kararlı bir hale geldiğini belirtti.

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Ortadoğu İş Adamları Derneği (OTİD) Başkanı Ahmed Yebrudi de bu ziyaretle Katar ve Türk şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirmenin, ortaklıklar ve ittifaklar kurmanın amaçlandığını ifade etti.