Hamaney'in danışmanı Van'da İranlı öğrencilerle buluştu

- İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Nezamzadeh, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi

- Nezamzadeh: "İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz"

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Mohammed Ali Nezamzadeh Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini (YYÜ) ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi.

Nezamzadeh, YYÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın daveti üzerine Van'a geldiklerini söyledi.

İslamiyetin bilim için önemli olduğunu belirten Nezamzadeh, şunları aktardı:

"İran'da insanlar ilime ve bilime ulaşmak için yurt dışına çıkıyorlar. İran'da bu fırsatı insanlarına veriyor. Şu anda verilere göre 75 bin öğrenci İran dışında değişik ülkelerde eğitim görmektedir. Bu öğrenciler dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın sermayelerinden destek yararlanıyor. Dışarıda okuyan öğrencilerin bin 500 tanesi devletten burs alıyor. Burslu ya da bursuz bu öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milleti tarafından sahip çıkmak ve sahip çıkmak gibi bir düşüncesi her zaman var."