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GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

"Hamaney Van'da İranlı öğrencilerle buluştu" başlıklı haberimizde "Ayetullah Hamaney" ibaresi "Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Mohammed Ali Nezamzadeh" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Hamaney'in danışmanı Van'da İranlı öğrencilerle buluştu

- İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Nezamzadeh, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi

- Nezamzadeh: "İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz"

İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in yurt dışındaki öğrencilerle ilgili danışmanı Mohammed Ali Nezamzadeh Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini (YYÜ) ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi.

Nezamzadeh, YYÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın daveti üzerine Van'a geldiklerini söyledi.

İslamiyetin bilim için önemli olduğunu belirten Nezamzadeh, şunları aktardı:

"İran'da insanlar ilime ve bilime ulaşmak için yurt dışına çıkıyorlar. İran'da bu fırsatı insanlarına veriyor. Şu anda verilere göre 75 bin öğrenci İran dışında değişik ülkelerde eğitim görmektedir. Bu öğrenciler dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın sermayelerinden destek yararlanıyor. Dışarıda okuyan öğrencilerin bin 500 tanesi devletten burs alıyor. Burslu ya da bursuz bu öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milleti tarafından sahip çıkmak ve sahip çıkmak gibi bir düşüncesi her zaman var."

Türkiye ile yıllardır ortak tarihlerinin ve iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Nezamzadeh, ''İnanç ve kültürümüz hemen hemen aynı. Allah'a hamdolsun ki siz Türkiye'yi seçtiniz. İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz. Bu da önemlidir. Türkiye'nin üniversiteleri hamdolsun bugüne kadar İranlı öğrencilere çok saygılı davrandı. Bunun içinde teşekkür ederiz." diye konuştu.

Van'a ilk kez geldiğini de aktaran Nezamzadeh, kente gelen İranlı öğrenci sayısının artacağına dikkati çekti.

Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, ziyarette bulunan heyete teşekkür etti.

Programa, İran Erzurum Başkonsolosu Hasan Dibban Uran, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in danışmanlarından Mohsen Fayyazi, Kültür Ataşesi Hussen Gasmi, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun ve İranlı öğrenciler katıldı.

(AA)

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