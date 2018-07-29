Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gitmeden önce ASEAN ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Wardana, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan Pham Anh, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab, Brunei Darussalam'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Şafi bin Hacı Kasım ve Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Singapur'da düzenlenecek olan ASEAN 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, ASEAN ülkeleri Büyükelçileriyle Ankara'da bir araya geldik. Giderek gelişen ve çeşitlenen Türkiye-ASEAN işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Singapur'un ev sahipliğinde 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıya Bakan Çavuşoğlu Türkiye adına katılacak.
Toplantı çerçevesinde Türkiye ile birlik arasında geçen yıl Sektörel Diyalog Ortaklığı ilişkisinin kurulmasının ardından ilk kez "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı" düzenlenecek. Çavuşoğlu'nun ayrıca, toplantı kapsamında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.
ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
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