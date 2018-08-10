Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonada erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev'i Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
Çavuşoğlu, paylaşımında "Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli atletimiz Ramil Guliyev'i yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.
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