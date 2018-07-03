Çin'de meydana gelen sel nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar bölgede sellere neden oldu.
Şinhua haber ajansındaki habere göre, seller nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi.
Etkili olan fırtına nedeniyle de yaklaşık 92 bin kişinin evlerinden güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.
Bir haftadır doğal afetlerin hayatı durma noktasına getirdiği, bölgedeki ekonomik zararın 435 milyon ABD dolarına ulaştığı kaydedildi.
Bölgede tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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