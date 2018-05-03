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DÜZELTME - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Çin'de" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:12 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak Çin'de - Albayrak, Pekin'de enerji sektörünün temsilcileriyle görüştü

PEKİN (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de enerji alanında önemli görüşmelerde bulundu.

Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak'ın, Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Görüşmenin ardından Albayrak, Çin Elektrik Yatırım Şirketi’ni (SPIC) ziyaret etti. Albayrak burada, SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya geldi.

Albayrak’ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye’de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü.

Albayrak’ın bir sonraki durağı ise yine nükleer teknoloji alanında oldu. Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın görüşmesinin ardından, CAEA ile Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları, eğitim alanlarında işbirliği yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Albayrak, buradaki temaslarının ardından dünyanın en büyük elektrik dağıtım kapasitesine sahip organizasyonlarından biri konumundaki Çin’in State Grid şirketini ziyaret eti.

Bu kurumun başkanı Şu Cinbao ile görüşen Albayrak, şirketin elektrik üretim ve dağıtım ağına ilişkin yetkililerden geniş kapsamlı bilgi aldı. Ardından elektrik alanında iş birliğini geliştirmek için iyi niyet anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Albayrak, Pekin ziyaretinin son programında ayrıca dünyanın en büyük bankası olan ve yakın zamanda Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan China Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) merkezini ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien tarafından karşılanan Albayrak’ın dev banka ile görüşmesinde Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konuları ele alındı.

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