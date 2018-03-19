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DÜZELTME - "Erdoğan Putin ile telefonla görüştü" başlıklı haberimizin spot ve 3. paragrafındaki "İstanbul'da" ifadesi, "Türkiye'de" olarak kaynağından düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Erdoğan Putin ile telefonla görüştü - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Putin'i tebrik etti - Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve'ye değinen Erdoğan ve Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkilere ve nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi

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