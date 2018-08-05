"Bu ekip, ESTÜ bünyesinde hizmet vermeye başlayacak. Fen, mühendislik, mimarlık tasarım, havacılık ve uzay ile spor bilimleri fakültelerinin yanı sıra Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Ulaştırma Meslek Yüksekokulu da ESTÜ bünyesinde hizmet verecek. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü de ESTÜ'de yer alacak. Son derece nitelikli bir kadro ve fiziksel bir altyapıdan oluşan bir teknik üniversitemiz var. ÖSYM kılavuzunda ESTÜ'nün AÜ'den geçen fakültelerle ortaya çıktığına dair bilgiler yer alacak. Biz yeniden kurulan bir üniversite değiliz. 30 yılı aşkın deneyime sahip mimarlık tasarım, fen fakülteleri var. Türkiye'de sivil havacılık anlamında marka haline gelmiş havacılık ve uzay fakültemiz var. ESTÜ, kent ve Türkiye için önemli bir fırsat olacak." \

Çabuk, ESTÜ'yü kuran söz konusu fakültelerdeki ekibin çok projeler, yayınlar yaparak patentler alan dinamik, genç ve üretken bir ekip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESTÜ'nün, lokomotifi sayılabilecek güçlü altyapıya sahip teknik fakültelerin AÜ'den ayrılmasıyla ortaya çıkan bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

- "Öğrencilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği üniversiteyiz"

ESTÜ ile dünyadaki en iyi ilk 150 mimarlık tasarım fakültesinin içinde yer almayı hedeflediklerini ve üniversitenin logo tasarımının aktif konulardan birisi olduğunu anlatan Çabuk, şöyle devam etti:

"Fakültemiz 8-10 alternatif logo tasarımı yaptı. Bunu üniversite senatomuza sunduk. Daha sonra AÜ'de grafik ve tasarımla uğraşan birimler de görüş bildirdi. Yaklaşık 30 adet alternatif logo çıktı. Bunların içinden seçilen logolar, ESTÜ personelinin oylamasına sunuldu. Değerlendirme sonunda AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Onur Kuran'ın ESTÜ harflerini içeren motif çalışması seçildi. Aynı zamanda ESTÜ'nün web sayfası da hizmete girdi. Üniversitemizin web sayfası 'eskisehir.edu.tr' oldu. Kurumsal kimlik anlamından renklerimiz de seçildi. Olağanüstü laboratuvarlarımız var. Binalarımız ve kampüsümüz var. Kayıt yaptıracak öğrencilerin kafasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Nitelikli öğrencilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversiteyiz."