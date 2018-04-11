KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ettiği sırada 6 Nisan'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesi Filistinli gazetecilerin görevlerini yaparken nasıl ölümle yüz yüze geldiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Murteca'nın üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesi, Filistinli gazetecilerin İsrail güçleri tarafından "kasıtlı olarak" hedef alındığı yönündeki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

Zira, İsrail güçlerinin gazetecilere uyguladığı şiddet dosyası bir hayli kabarık.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütü'nün (CPJ) verilerine göre son 18 yılda 15 gazeteci İsrail askerlerinin açtığı ateşte veya düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin 12'si Filistinli, diğer 3'ü ise yabancı uyruklu.

CPJ'ye göre, söz konusu gazetecilerin büyük bölümü İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.