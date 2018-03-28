(DÜZELTME) Konya’da 5. OSEG Konferansı gerçekleştirildi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansının 5’incisi gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, bakanlık olarak otomotiv sektöründe kendilerine görev edindiklerini belirtti. Hasan Ali Çelik, “Ülkemizde sektörün birleşmesi için bir destek ve katkıyı kendimize görev ettik. Bunları yaparken otomotiv sektörünün ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. Otomotiv sektörü burada çok tartışılacak ama tek başına bir ifade değildir. Kendisin, meydana getiren birçok parçanın ve sistemin bir araya getirilmesiyle ve üretildikten sonraki adımlarına kadar birçok sektörü destekleyen büyüten en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Şunu ifade etmekte yarar var sektör Türkiye’de dünya sıralamasında yerini almıştır. Ülkemizde en üst seviyede durmakla birlikte Avrupa’da bazı alanlarda birinci görüyoruz. Biz bu sektörün arkasındayız" dedi.

“Buradan otomotiv endüstrisine yeni yatırımlar için çok net bir davetimizi iletiyoruz”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, otomotiv şirketlerini Konya’da üretim yapmaları için davet etti. Altunyaldız, “Bahsettiğimiz değişim ve gelişim sürecinde dijital dönüşümde arzu ettiğimiz ana sanayi ile birlikte hızlı bir gelişim ve dönüşüm gerçekleştiremezsek bu gelişim geride kalır. Derneklerimizin hem ana sanayide hem ana aktörlerimizin bu konuda çalışmalarını biliyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda dijital dönüşümde ana sanayi ve yan sanayide olan hızlı gelişimin anlatılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah 2019’da ilk prototipini göreceğimiz ilk araç markamızı kendi otoyollarımızda görme konusunda kuşkumuz yok. Yerli otomobilde kullanılacak her türlü aksamın üretilmesine dönük çalışmalarına hız vermeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan otomotiv endüstrisine yeni yatırımlar için çok net bir davetimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Konya yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapmaya talip"

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, Konya olarak yerli otomobili üretmeye talip olduklarını belirterek, "Konya olarak biz de Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini yapma sürecine kritik katkı vermeye hazırız. Artık tüm Türkiye biliyor, Konya yerli otomobil yatırımına ev sahipliği yapmaya talip. Biz Konya’nın yerli otomobil yatırımının yapılacağı en uygun yer olduğunu iddia ediyoruz. Bu iddiamızı da raporlarla ortaya koyduk. Türkiye’de bu konuda uluslararası, profesyonel bir kuruluşa rapor hazırlatan tek şehiriz. Ortaya koyduğumuz ’Konya’da Otomobil Üretilebilir Ligi Fizibilite Raporu’nda Konya, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Sakarya olmak üzere 8 ilimiz karşılaştırıldı. Bu raporda da gördük ki; Konya yerli otomobil yatırımının yapılacağı en fizibilite yatırım alanı olarak çıkıyor. Yine yatırımcıya 5 farklı yer önerisi sunan tek iliz. Bu konuda şehir olarak tüm kurumlarımızla birlikte verdiğimiz mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye’de sanayinin tek merkezli, Marmara Havzası odaklı yatırım anlayışından, Anadolu’ya yayılan, kapsayıcı bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Marmara Havzası artık kendi yükünü çekemez hale geldi. Biz Konya olarak, Türkiye’nin ikinci Marmara Havzası olmaya talibiz. Yerli otomobil yatırımında Konya ısrarımızın temelinde de bu bakış açımız yatıyor” dedi.

"Konya sanayisi zengin bir çeşitli yapıya sahip"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Konya sanayisinin zengin bir çeşitli yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Hızlı gelişen ve dinamik imalat sanayi yapısı ilimizde ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmaktadır. Konya sanayisi başta otomotiv ve savunma sanayisi olmak üzere artık birçok sektörde varlığını hissettirmektedir” ifadelerini kullandı.

Programa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Konya Valisi Yakup Canbolat, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve katılımcılar katıldı. Konferansın sonunda protokol üyelerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, programda üniversiteler tarafından yapılan elektrikli arabalarda ilgi gördü.