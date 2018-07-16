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DÜZELTME - "Metris TEM Kavşağı trafiğe kapatılacak" başlıklı haberimizdeki "kapatılacak" bilgisi, kaynağından "daraltma" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA - Metris TEM Kavşağı'nda yol çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Metris Kavşağı'nda 17 Temmuz 00.00-06.00 saatlerinde Ankara, 18 Temmuz 00.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yolda daraltma olacak, trafik akışı karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatlerinde Ankara, 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde yol daraltılarak, trafik akışı karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki trafik sıkışıklığını gidermek için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Yaklaşık üç ay önce başlatılan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı. Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı, trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişleri yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı da tamamlandı.

Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü inşa edilecek.

Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı'nda 17 Temmuz Salı 00.00-06.00 saatleri arasında Ankara istikameti, 18 Temmuz Çarşamba 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol daraltılacak, trafik akışı açık olan karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak.

Yol kapama yapılan kesimde, trafik kontrollü verileceğinden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kavşak Metris TEM

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