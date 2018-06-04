BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın amacının Rusya'yı izole etmek olmadığını belirterek, "Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." dedi.

Stoltenberg ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ikili görüşmelerinin ardından Brüksel'deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın yeni üyesinin Batı Balkanlar'da ve Avro-Atlantik bölgesinde istikrara katkı sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, üyeliğin hem NATO'ya hem de Karadağ'a önemli katkı sağladığını ifade etti. Karadağ'ın NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ve Afganistan'daki misyona katkı sağlayarak destek olduğunu dile getiren Stoltenberg, aynı şekilde NATO'nun da Karadağ'ın hava sahasını koruyarak ülkenin güvenliğini destekleyeceğini söyledi.

- "Amacımız Rusya'yı izole etmek değil"

Rusya'yla ilişkilerde diyalog ve caydırıcılıktan oluşan iki ayaklı sistemin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Rusya'yı izole etmek değil. Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde, kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." açıklamasında bulundu.