Anadolu’da Kırıkkale’nde yapılan ilk demir köprülerden olan Yahşihan Tarihi Demir Köprüsü hakkında konuşan Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, Yahşihan’ın o dönem için önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Osmanlı Sultanlarından II. Abdülhamit Han, o dönemde ülkenin imarı açısından yoğun girişimlerde bulundu. Anadolu toprakları o döneme kadar görmediği bayındırlık faaliyetlerini 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında gördü. Okullar, köprüler ve demiryolu hatları bu dönemde Osmanlı halkına kazandırıldı ve Anadolu’daki hareketlilik gözle görünür hale geldi. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Tarihi Demir Köprü’sü de Anadolu topraklarındaki demir köprü örneklerinin ilklerinden.

O dönemde Ankara ile Yahşihan arasına bir dekovil hat yapıldığını ve ray hattı olarak ilçenin Osmanlı demir yollarının doğudaki en son noktası olduğunu belirten Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı, "Ancak 1925’ten sonra doğuya demiryolu devam etti. Osmanlı arşivinde yapılan araştırmalarda köprüyle ilgili hem proje bazında bilgiler hem köprünün ihale aşamasındaki teknik şartnamesi konularında bilgilere ulaştık. Yahşihan’da yapılacak köprünün arazi etüttü. 23 Ağustos 1319 (5 Eylül 1903) tarihinde Ankara Vilayeti Baş Mühendisliği tarafından çizilmiş ve ilgililere arz edilmiş. Köprü halk arasından yaygın şekilde bilindiği gibi Almanlar tarafından değil, arşiv belgelerine bakıldığında Belçikalı bir şirket tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Yahşihan geçiş bölgesi olması açısından önemli bir yere sahip, daha sonra burada dekovil hattında 1892’de yapılmasıyla bu bölge batıya tren yoluyla da bağlanmış. Bu tren yolu özellikle İstiklal Harbi yıllarında çok önemli işler icra etmiştir. Çünkü, özellikle Orta Anadolu’dan çeşitli vilayetlerden, kasaba ve köylerden gelen lojistik destek, halktan toplanan zahire, buğday, arpa, diğer hububat malzemesi, aynı zamanda silah ve keskin vs. gibi yerlerde üretilen cephanenin de Ankara’ya ulaştırıldığı yer, Yahşihan’dır. O bakımdan 20. yüzyılın başlarında Yahşihan bölgemizde önemli görev icra etmiştir” şeklinde konuştu.