 (DÜZELTME) SİYASİ ANALİST SEMENT: ERDOĞAN'IN MAKALESİ AMERİKAN PİYASASINI SARSAR

İstanbul - DHA - SİYASİ Analist Serdar Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'taki makalesinin Amerikan piyasalarında çok büyük bir sarsıntına yol açabileceğini, Dow Jones endeksinin 6 ay içinde 19000 puana kadar gerileyebileceğini söyledi. Sement, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pimine ip bağladığı bombayı Amerika'ya bıraktığını ifade etti.

ERDOĞAN, NEW YORK TİMES'A YAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a yazdığı makalede özetle şu değerlendirmede bulunmuştu:

Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız. ABD, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymaya başlayıp, milletimizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri anladığını ispatlayamazsa ortaklığımız riske girebilir. Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek.