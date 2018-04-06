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(Düzeltme) Sözen, yaralı asker ve korucuları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Güvenlik Uzmanı Dr.

(Düzeltme) Sözen, yaralı asker ve korucuları ziyaret etti

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda yaralanan asker ve güvenlik korucularını tedavi gördükleri Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Op. Dr. Sedat Özkul’dan bilgi alan Genel Başkan Ziya Sözen ve beraberindeki heyet yaralılara acil şifalar diledi. Sözen, "Devlet olarak dimdik ayaktayız. Bu saldırılar bizim ne gücümüzü tüketir ne de terörle mücadeledeki azmimizden vazgeçirir. Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz” dedi.
Sözen, saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin bir an önce sağlığına kavuşması için her türlü imkanın seferber edildiğini de sözlerine ekledi.

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