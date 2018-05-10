HABER

DÜZELTME - "Trafik kazası mağdurlarına "fırsatçı" uyarısı" başlıklı haberimizin son paragrafında sehven yer alan "dernek yetkilileri" ifadesi "fırsatçılar" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Usta: "Trafik kazası sonrası mağduriyetini gidermek isterken fırsatçılar tarafından kandırılan çok sayıda vatandaş tekrar mağdur ediliyor"

İZMİR (AA) - Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, trafik kazası mağdurlarının acısından yararlanarak "tazminat fırsatçılığı" yapan kişilerin sayısının arttığına dikkati çekerek, birçok vatandaşın da kandırıldığından haberi dahi olmadığını söyledi.

Bir akrabasını 2012 yılında trafik kazasında kaybettikten sonra trafikte yaşanan mağduriyetleri azaltmak için başkanı olduğu derneği kuran Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazası mağdurlarının "yüksek tazminat kazandırma" vaadiyle kandırıldığı vaka sayısının günden güne arttığını bildirdi.

Zorunlu trafik sigortası kapsamında, trafik kazasında ölüm ya da sakat kalma durumunda tazminat hakkı doğduğunu ancak sigorta işlemlerindeki prosedürlerin kötü niyetlilere para kazanma fırsatı doğurduğunu dile getiren Yasemin Usta, kazaları takip eden bu şahısların hastane ya da cenazede ulaşarak samimiyet kurdukları mağdurlara "yüklü tazminat alırız, işlemleri ben takip ederim" diyerek noter vekaleti verdirdiğini ifade etti.

Bu kötü niyetli kişilerin işlemler sonucunda ödenen tazminatın kendi hesaplarına yatırılmasını sağladığını ve bunun çok küçük bir bölümünü mağdura gönderdiğini, bu şekilde onlarca olayla karşılaştıklarını aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Trafik kazası sonrası mağduriyetini gidermek isterken fırsatçılar tarafından kandırılan çok sayıda vatandaş tekrar mağdur ediliyor. Derneğimize bu şekilde mağdur olarak gelen kazazede sayısı günden güne artıyor. Çoğu mağdurun kandırıldığından haberi bile olmuyor. Mağdurları ısrarla arıyorlar. Travmatik dönemlerini fırsat bilip, 'Ben de yakınımı trafik kazasında kaybettim' yalanını söyleyip, onlarla duygusal bağ kuruyorlar. Eve, cenazeye, mezarlığa gidiyorlar. Geçen günlerde derneğimize ulaşan bir mağdur anlattı. Trafik kazası sonucu engelli kalmış ve hakkını almak için bu tip bir dernekle anlaşmış. Fırsatçılar, 100 bin lira tazminat çıktığını, yüzde 20'sini kendilerinin alacağını, geri kalan parayı ise vereceklerini söylemiş. Mağdur 80 bin lira alıyor ve yolda kendisine çarpan sürücü ile karşılaşıyor. Adam 160 bin lira tazminat ödediğini söylediğinde gerçekleri öğreniyor. Kazazedeler barodan adli yardım talep edebilir. Lütfen bu kurum ve kişilerin sizi daha fazla mağdur etmesine izin vermeyin."

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkışDoğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırsatçılar Mağduriyet trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.