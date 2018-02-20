HABER

DÜZELTME - "Tunus ve Gana'dan 21 anlaşmaya imza" başlıklı haberimizde "Gana" ifadesi ve ikinci paragraftaki bakanın ismi "Shirley Ayorkor Botchwey" şeklinde sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:04 | Son Güncelleme

Tunus ve Gine'den 21 anlaşmaya imza

TUNUS (AA) - Tunus ile Gine arasında farklı alanlarda 21 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Tunus'ta düzenlenen "5. Tunus-Gine Ortak Komitesi" çalışmalarının son gününde Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Gineli mevkidaşı Mamadi Toure'nin de hazır bulunduğu imza töreni gerçekleştirildi.

İki ülke arasında teknoloji, eğitim, sanayi, sağlık, iletişim, tarım, sosyal işler, mesleki ve teknik eğitim alanlarında 21 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Basın mensuplarına konuşan Cihinavi, "Anlaşmalar iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme ve çeşitlendirme arzumuzu göstermektedir." dedi.

Cihinavi, imzalanan 21 anlaşmanın 2002'den beri ilk kez toplanan komitenin değerli çalışmalarının bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gine Tunus

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Kadroya alınmayan işçiler, AK Parti İl binası önünde eylem yaptı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Vezirköprü’de turizmin gelişmesi için eğitildiler

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

Su dolu tahliye kanalına uçan sürücüyü itfaiye kurtardı

İskele devrildi: Ölü ve yaralılar var

İskele devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.